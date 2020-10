Covid: nuovo decesso nel Sannio. Muore cittadino di Torrecuso Il sindaco: "E' la quarta persona che viene a mancare in paese per questo maledetto virus"

Nuovo decesso di persona positiva al Covid nel Sannio, ancora a Torrecuso. A darne notizia il primo cittadino Angelino iannella: "Mi è stato appena comunicato che il paziente Covid ricoverato all'Ospedale S.Pio è deceduto.Sono senza parole è la 4 persona che viene a mancare nella nostra comunità per questo maledetto Virus. Vi informo che c'è un altro caso asintomatico e senza segnalazione da parte dell'ASL di un'operatrice sanitaria di Torrepalazzo, in quarantena insieme con il proprio nucleo familiare dal 13 ottobre. Non ho più avvertenze da darvi, pensiamo alla nostra salute che è anche quella dei nostri familiari e della nostra comunità".