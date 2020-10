L'Arco si tinge di rosa per la lotta contro il cancro al seno Anche il monumento simbolo della città aderisce all'iniziativa della Lilt

L'imponente bellezza dell'Arco di Traino si colora di rosa per la campagna “Nastro Rosa Lilt for Women 2020”, promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute che, per l'intero mese di ottobre, pone al centro dell'attenzione la prevenzione del cancro al seno.

E dunque ieri sera, e per tutto il fine settimana, anche il monumento simbolo di Benevento è stato illuminato di rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore alla mammella, per ricordare alle donne l’importanza vitale della prevenzione. E il presidente della Lega Italiana per la Prevenzione contro i Tumori di Benevento, Salvatore Francione ricorda anche che, sempre nell'ambito della campagna “Nastro Rosa”, per

tutto il mese di ottobre continuano le visite senologiche gratuite presso la sede provinciale dell'associazione (in Via Martiri d'Ungheria n.21), così come avverrà negli oltre 400 ambulatori attivi su tutto il territorio nazionale. Per prenotazioni: 0824-313799---3341481137.