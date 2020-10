Una tesi che tratta Covid e trapianto Microbiota intestinale L'importante traguardo di Stefano Marchitto che si è laureato con la votazione di 110 e lode

"Il trapianto di Microbiota intestinale nell'infezione da C. Difficile in epoca covid – 19". Questo l'interessantissimo ed attuale tema della tesi discussa da Stefano Marchitto che ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore "Agostino Gemelli" di Roma con la votazione di 110 e lode.

Al neo dottore gli auguri da parte di nonna Anna, nonno Ernesto, zio Cosimo, zia Titti, zio Giancarlo e i tuoi cugini Vincenzo ed Emanuele. Tutti gli dedicano un messaggio importante: “Caro Stefano siamo orgogliosi e ammirati di questo tuo importante traguardo. La tua umanità e la tua determinazione nel conseguire i tuoi obiettivi faranno di te un grande medico. Ti auguriamo un futuro meraviglioso e ricco di soddisfazioni.

Auguri anche ai tuoi genitori, Sergio ed Ermelinda Botticella, a tua sorella Federica che, amorevolmente, ti hanno accompagnato in questo importante percorso di vita.

Auguri Dottore!!!”.