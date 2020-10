Covid, boom di contagi. Summit in Comune I vertici della sanità hanno incontrato il sindaco Mastella che rassicura: nessuna interruzione

Assicurate le cure necessarie a tutti i malati 'non covid'.

Il sindaco Mastella fuga i dubbi dopo un summit sull'emergenza indetto questa mattina a Palazzo Mosti con i vertici della sanità sannita.

“Basta false informazioni e fughe in avanti. La situazione è critica ma dobbiamo tenere calma. L'attenzione è massima e i direttori di Asl e ospedali hanno assicurato che continueranno ad essere messe in campo le cure necessarie per tutti i pazienti”.

Così il primo cittadino dove il vertice che ha puntato l'attenzione sulla convivenza tra i malati di coronavirus e quelli delle altre patologie.

“Benevento non ha gravi criticità – ha proseguito – e riuscirà a tenere le stesse prestazioni ma ovviamente è necessaria maggiore attenzione. Assicurata anche la sicurezza per gli operatori sanitari e i piani terapeutici sono stati nuovamente prorogati automaticamente dalla Regione”.

Poi sul Dpcm di ieri attacca: “E' stata ritirata la disposizione che demandava ai sindaci l'opportunità di chiudere piazze e vie. Abbiamo fatto sentire il nostro dissenso al presidente Anci perché di fatto deresponsabilizzava il Governo e dava ai primi cittadini responsabilità eccessive. E poi sulle scuole ribadisce: la riapertura non è di mia competenza”

E intanto è record di contagi che sfiorano i 400 e dall'Asl di Benevento annunciano un potenziamento del servizio “L'aumento ha portato grande sovraccarico alle nostre strutture, siamo in fase di riorganizzazione perché ormai i numeri sono davvero troppo alti. Aumenteremo anche il lavoro per le Usca” ha chiarito a riguardo il direttore generale Asl, Gennaro Volpe che però conferma “In ogni caso la situazione è sotto controllo. Basta fughe in avanti, chiedo la collaborazione dei cittadini”.

E ribadisce attenzione alta sia al cluster in Valle Caudina “sono particolarmente sotto osservazione i comuni di Bucciano e Moiano ma eventuali zone rosse vanno valutato con l'Unità di crisi. A momenti – aggiunge – dovrebbero arrivare i risultati che riguardano i tamponi effettuati all'Istituto di riabilitazione Maugeri di Telese Terme”.

Il direttore dell'Ospedale San Pio, Ferrante, invece ha spiegato: “Come da disposizione regionale i posti letto per i malati del San Pio saranno aumentati ad 89 posti letto per aiutare anche altre province campane in sofferenza. Nessuna attività sanitaria non covid sarà interrotta e l'assistenza prosegue. Il 27 ottobre arriveranno anche due cabine sanificanti come quelle del Cotugno che permetteranno maggiore sicurezza e velocità”.

Infine dopo le sollecitazioni del sindaco di Sant'Agata dei Goti Riccio risponde: “Non abbiamo alcuna intenzione di depotenziare il Sant'Alfonso, abbiamo chiesto più aiuto come è indispensabile in questo momento ma daremo ogni risposta anche per l'ospedale di Sant'Agata”.

All'incontro hanno preso parte anche il Presidente dell'ordine dei medici di Benevento Giovanni Ianniello; Giovanni Guglielmucci, direttore sanitario del Fatebenefratelli; Giovanni Carozza, direttore amministrativo del Fatebenefratelli.