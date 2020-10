Sopralluogo sul Monte Erbano devastato dagli incendi Il presidente della Provincia con il sindaco Lavorgna per fare il punto della situazione

Il presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria, su invito del sindaco e dell’Amministrazione Comunale di San Lorenzello, Antimo Lavorgna, ha effettuato stamani insieme al vicepresidente Nino Lombardi, un sopralluogo sul Monte Erbano devastato dagli incendi nella scorsa estate e lungo le strade provinciali che attraversano l’area.

Ad accompagnare il presidente ed il suo vice nella visita, gli amministratori di San Lorenzello: Antimo Lavorgna, il vicesindaco Alfredo Lavorgna, il consigliere comunale Pasquale Di Meo che è anche assessore della Comunità Montana del Titerno – Tammaro; Elvio Sagnella, capogruppo in Consiglio comunale con delega Lavori Pubblici e Valter Esposito a capo dell'ufficio Tecnico comunale.

Il sindaco Lavorgna ha illustrato agli ospiti la pesante situazione venutasi a determinare nella suggestiva e pregevole area ambientale e paesaggistica di Monte Erbano a causa delle fiamme e Di Maria e Lombardi hanno espresso tutta la loro sentita solidarietà all’Amministrazione Comunale ed ai cittadini di San Lorenzello.

“E’ una situazione – ha commentato Di Maria – che suscita indignazione e rabbia per le traumatiche ferite all’ambiente ed anche per le energie e i soldi spesi per avere ragione delle fiamme solo dopo decine e decine di interventi da parte dei Canadair e grazie all’opera straordinaria dei tanti operatori dell’antincendio”.

Dal canto suo, il Sindaco Antimo Lavorgna ha proposto al Presidente Di Maria di cooperare con l’Amministrazione affinché la Giornata della Montagna 2021 sia celebrata proprio sul Monte Erbano in località Valle Santa sul confine di San Lorenzello con Faicchio.

Il Presidente Di Maria ha subito accolto positivamente e fatto proprio l’invito di Lavorgna affinché, anche con il coinvolgimento dell’Unione nazionale e regionale dei Comuni e delle Comunità montane e dello stesso Vice Presidente Nino Lombardi, il progetto possa realizzarsi per il forte valore simbolico dell’iniziativa.

Il sopralluogo è quindi proseguito sulle Strade provinciali dell’area ed il Presidente Di Maria, raccogliendo le sollecitazioni del Sindaco Lavorgna che ha svolto un’approfondita relazione sulla condizione delle infrastrutture viarie, ha assicurato che convocherà al più presto una riunione di lavoro con il Dirigente Tecnico della Provincia per pianificare un percorso capace di affrontare i problemi emersi durante la visita.

Il Consigliere Sagnella ha voluto, infine, fare omaggio al Presidente della Provincia di un’opera in ceramica per dare il risalto dovuto e la rinnovata testimonianza di una prestigiosa ed antica tradizione artistica locale che vede San Lorenzello, con la vicina Cerreto Sannita, custodire i segreti di una produzione di straordinario pregio che desta sempre meraviglia ed ammirazione nei visitatori dello splendido comprensorio.