Covid. Crescono ricoverati altre province. "Inaccettabile" Al Rummo di Benevento è boom di ricoveri. Mastella: solidarietà sì, ma i sanniti?

“Io credo che, mai come nei momenti di emergenza, si debba essere solidali, ma senza comprimere altre esigenze egualmente necessarie. È il caso del trasferimento dei malati Covid presso l’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento, che sembra essere diventata una succursale di altre realtà. E se, come sta accadendo, salgono in quota i contagi di Benevento, dove trasferiamo i nostri malati? Non è possibile accettare questa situazione. Diventa inaccettabile. Mi auguro che la razionalizzazione ospedaliera superi questa anomalia. Solidarietà sì, ma non espropriazione dei diritti alla salute dei miei concittadini e provinciali”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella commenta il boom dei ricoveri dei malati di coronavirus all'ospedale San Pio di Benevento, ieri erano 42 dei 68 ricoverati, sugli 89 posti presso il nosocomio sannita.