Covid, ancora due decessi al San Pio Si tratta di due sanniti ultraottantenni. Uno di Benevento, l'altro di Solopaca

Ancora due decessi per Covid19 al San Pio di Benevento. Lo comunica il nosocomio sannita nel quotidiano bollettino in cui spiega che si tratta di due pazienti sanniti.

Sono due anziani. L'uno di Benevento, l'altro di Solopaca, entrambi ultraottantenni e ricoverati al Rummo da qualche giorno.

Ancora saturo il reparto covid del nosocomio sannita con 88 degenti sugli 89 posti disponibili. Degli 88 degenti 35 sono saniti e 53 provengono da altre province. Restano 8 i ricoveri in terapia intensiva (3 saniti, 5 di altre province); 14 in pneumologia e sub intensiva (7 sanniti, 7 da fuori provincia); 24 in malattie infettive (11 sanniti, 13 da altra provincia); 42 i casi in medicina interna (14 sanniti, 28 da fuori provincia).

E c'è anche un paziente sannita dimesso.

Inoltre dai 113 tamponi risultano quattro nuovi casi positivi al covid, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento,

mentre gli altri 3 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.