Covid Telese Terme, il sindaco chiude alcune piazze e lago L'ordinanza per i giorni festivi e prefestivi dalle 18 alle 5. Ecco le zone interessate

Divieto di stazionamento e assembramento in piazze, vie e giardini pubblici della città di Telese Terme, a seguito della emergenza epidemiologica Covid 19.

E’ la nuova ordinanza emessa dal sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, a seguito del significativo incremento dei contagi da Covid-19 anche nella cittadina termale e che impone l’adozione di nuove misure restrittive di prevenzione al fine di limitare il fenomeno.

La decisione è stata presa dopo una riunione del Centro operativo comunale convocata dal primo cittadino e che si è svolta presso la sede del Comune in viale Minieri. Riunione alla quale hanno partecipato, oltre al sindaco, il vicesindaco con delega alla Protezione Civile, Vincenzo Fuschini; Pasquale Di Mezza, comandante della Polizia Municipale di Telese Terme; Roberto D’Orta, comandante della locale Stazione dei Carabinieri; il luogotente Pio Masotta, comandante Tenenza di Solopaca della Guardia di Finanza; Emilio Tucci, delegato del vicequestoere Alessandro Salzano, Dirigente Commissariato di Telese Terme.

L’ordinanza, con efficacia immediata e valida fino al 24 novembre prossimo, ordina il divieto di stazionamento/assembramento dei pedoni nei giorni di venerdì, sabato, domenica, nonché nei giorni prefestivi e festivi, dalle ore 18 alle ore 5 del giorno successivo, nelle seguenti aree pubbliche: piazza Minieri e giardinetti pubblici adiacenti; largo Giolitti; aree pertinenti il Lago; sull’intera piazza Telesia e sulla piazza Civilità Sannitica; giardinetti antistanti edificio scolastico Elementari; piazza Salvo D’Acquisto; giardinetti San Pio; piazza Ferrovia; piazza Francesco da Telese; piazza dei Popoli Italici; piazzale degli Osci; piazzetta Moravia; piazza 2 Giugno, Poste e annesso giardinetto; piazzale dell’Amicizia; piazzale della Gioventù in viale Europa; pista ciclabile sul torrente Grassano in via Lagni; area pubblica antistante gli esercizi commerciali in corso Trieste dal civico 75 al civico 111.

Inoltre l’ordinanza dispone la chiusura al pubblico dal 31 ottobre al 24 novembre del parco Jacobelli dalle ore 18 alle ore 8 del giorno successivo.

“L’aumento esponenziale dei contagi a Telese per buona parte riguarda giovani che non hanno più di 20 anni - hanno spiegato il sindaco Giovanni Caporaso e il vicesindaco Vincenzo Fuschini - mentre quasi la metà delle persone in quarantena hanno meno di 30 anni. Ecco perché, anche in linea con quanto emergeva nel corso della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, una settimana fa presso la Prefettura di Benevento, abbiamo deciso di vietare lo stazionamento con il relativo rischio di assembramento in quelle che sono le aree solitamente di maggiore frequentazione da parte di giovani nelle ore serali e notturne. Con l’istituzione del COC qualche giorno fa, abbiamo voluto alzare il livello dell’attenzione sull’emergenza covid-19 e le annesse problematiche sul nostro territorio. Contestualmente continuiamo a raccomandare ancora il massimo rispetto delle norme anti covid, dall’uso della mascherina alla distanza interpersonale. E’ nell’interesse di tutti noi”.