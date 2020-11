Comune di Vitulano dona un sanificatore al 118 “Importante strumento che verrà utilizzato per la sanificazione dell’autoambulanza”

Tante le iniziative di solidarietà promosse nel Sannio sin dalla prima fase dell'emergenza codiv. La storia di oggi arriva da Vitulano dove il comune ha donato un sanificatore per ambulanza ai servizi per l’emergenza sanitaria 118 dell'Asl di Benevento.

Alla consegna hanno preso parte, il sindaco di Vitulano Raffaele Scarinzi, il Dottor Pio De Rosa e il Dottor Pasquale Coletta medici rappresentanti dell’Asl emergenza territoriale 118 di Vitulano.

Entrando nello specifico la donazione è infatti costituita da un generatore per la sanificazione ad ozono e ionizzatore per l’ambulanza. Il sindaco del comune sannita, Raffaele Scarinzi ha voluto testimoniare con la propria presenza l’importanza del momento: “Nel nostro possibile, la vicinanza ai cittadini e alle strutture sanitarie in prima linea la mostriamo in concreto. Oggi la consegna del sanificatore per l'ambulanza di servizio che renderà più sicuro il trasporto dei pazienti e il lavoro degli operatori”.

"Con questo nostro gesto abbiamo voluto ringraziare tutto il personale sanitario per l’impegno professionale tenuto in questi mesi, rischiando la loro vita per salvare le nostre”, ha aggiunto il consigliere Francesco Matarazzo.