Primo albero di Natale acceso in città - FOTO La curiosità. Sorpresa questa sera a ridosso dello Stadio 'Ciro Vigorito' al Rione Libertà

A sorpresa questa sera a Benevento si è illuminato il primo albero di Natale. Si tratta delle luminarie installate dinanzi allo Stadio 'Ciro Vigorito' dall'azienda Er.Ga Green che questa sera ha 'alzato' anche l'interruttore facendo illuminare l'albero e la rotonda tra via Rivellini e via Santa Colomba. Una curiosità, un buon auspicio e una luce per tutti in un periodo buio a causa della pandemia provocata dal Covid.