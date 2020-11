Presidio polispecialistico di Cerreto contro violenza donne Gli operatori hanno allestito un angolo della struttura contro il raccapricciante fenomeno

Il Presidio Polispecialistico di Cerreto Sannita ha aderito alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Per questo motivo in mattinata gli operatori della struttura, sede tra l’altro del Consultorio Familiare, hanno portato la loro testimonianza nella celebrazione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In uno spazio esterno è stato dunque allestito un angolo dedicato, che ricordi a tutti il triste e raccapricciante fenomeno della violenza di genere.

Una panchina rossa, scarpe rosse, palloncini rossi e gli altri simboli iconici della lotta contro la violenza sulle donne sono stati esposti con la volontà di attestare la ferma determinazione delle donne e degli uomini del Complesso cerretese nel contribuire a contrastare ogni tipo di violenza di genere e a promuovere il rispetto per le donne.