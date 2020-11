In paese la struttura Asl diventa un covid hotel Lo ha annunciato il sindaco: "Ospiterà 15 persone con sintomi non tali da andare in ospedale"

La struttura Asl di Arpaise diventa covid hotel lo ha annunciato il sindaco Forni Rossi con un post sui social: " In questo fine settimana, passando per corso P.E. Capone, avrete visto molto movimento all’interno della struttura dell’ASL. Ovviamente come tutti saprete, avendolo riportato i siti di informazione e la stampa locale, la struttura di Arpaise sarà utilizzata come “Covid-hotel” con possibilità di accogliere massimo quindici persone con sintomi tali da non consentire trattamenti e cure presso le abitazioni ma non così gravi da necessitare l’ospedalizzazione. Da contatti diretti avuti con i Dirigenti dell’ASL, posso rassicurare tutti che la struttura sarà presidiata 24 ore su 24 da personale sanitario specializzato. Tutti i servizi di gestione (vitto-alloggio, gestione e smaltimento rifiuti) necessari saranno assicurati dall’ASL. La struttura sarà gestita in assoluta sicurezza per i malati e tutti noi. Dai Dirigenti dell’ASL, con cui da tempo si era avviato un dialogo finalizzato alla riattivazione della struttura si è avuta la massima rassicurazione che, a emergenza epidemiologica finita, l’edificio sarà, senza interruzione, utilizzato come struttura per pazienti affetti da disturbo mentale DSM".