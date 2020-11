San Giorgio del Sannio, le scuole riaprono il 4 dicembre Attività Didattiche in presenza per le Scuole dell’Infanzia e della Prima Classe della primaria

Riapriranno il 4 dicembre le scuole a San Giorgio del Sannio. Nella comunicazione pubblicata dall'Ente, in particolare, viene precisato che "nelle more dell’emanazione di ulteriori disposizioni da parte del Governo e della Regione Campania, e non essendoci pervenuta alcuna nota di criticità dagli organi istituzionali e sanitari, con decorrenza 4 dicembre 2020, saranno consentite le Attività Didattiche in presenza per le Scuole dell’Infanzia e della Prima Classe della Scuola Primaria".

Dovranno attendere ancora, invece, così come da disposizioni ministeriali gli studenti della Primaria e secondaria di primo grado: "Resta confermata - viene precisato dal comune di San Giorgio del Sannio - la Didattica a Distanza, fino al 7 dicembre 2020, per le Classi della Scuola Primaria diverse dalla Prima e per le Classi della Scuola Primaria di Secondo Grado".