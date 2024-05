Intercettazioni già dichiarate inutilizzabili, misura annullata per un avvocato La Cassazione su una legale di Airola, parola nuovamente al Riesame

Un mese fa il primo annullamento della misura – come anticipato da Ottopagine- per tre avvocati, la cui posizione e stata nuovamente trasmessa al Riesame, che si pronuncerà senza poter tenere conto delle intercettazioni, dichiarate inutilizzabili perchè avvenute nel corso del 2019 e in un altro procedimento iscritto prima del 30 agosto 2020, quando era entrata in vigore la riforma Bonafede, ora, in scia, un nuovo annullamento con rinvio deciso dalla Cassazione.

Riguarda M.D.S. Di Airola, avvocato, di Airola una delle undici persone di cui è stato chiesto il rinvio a giudizio in una inchiesta della guardia di finanza sui presunti falsi ricorsi per decreti ingiuntivi nei confronti di Wind e Tim. Difesa dall'avvocato Vittorio Fucci, per la professionista era stata ordinata dal Riesame l'interdizione per un anno dall'esercizio della professione, dopo l'accoglimento dell'appello del pm Giulio Barbato contro il no del Gip.