Intelligenza artificiale e costruzioni. Ance: utile per nuove tecnologie imprese Presidente Ferraro: aappuntamenti costanti. Basile: ridisegno luoghi anche con dati smartphone

“Parlare d’intelligenza artificiale nel settore delle costruzioni è più complesso rispetto ad altri comparti per l’esiguità di alcuni dati specifici che rappresentano l’elemento su cui si fonda l’Intelligenza Artificiale". Così il presidente del'lAnce di Benevento, Mario Ferraro a margine dell’iniziativa sul tema AI – Architectural Innovations” (LEGGI ARTICOLO) sponsorizzata da ANCE Benevento e da ANCE Giovani imprenditori guidata da Flavian Basile titolare di OFFTEC azienda che ha organizzato l’evento in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio e l’Ordine degli architetti.

L’evento, inserito nel programma del 10° Festival Filosofico del Sannio “Stregati da Sophia” ha messo in luce come l’Intelligenza Artificiale possa supportare una visione architettonica rivolta alla vita quotidiana dei cittadini, promuovendo un’architettura più sostenibile e inclusiva.

"Tuttavia - ha rimarcato Ferraro - governando il processo di trasformazione in atto è possibile utilizzare l’IA a servizio di tutti i comparti con ovvi risvolti positivi. Spero che l’appuntamento sull’Intelligenza Artificiale possa ripetersi annualmente nell’ambito del festival della Filosofia al fine di governare le trasformazioni in atto mettendo le nuove tecnologie a servizio delle imprese”

“L’IA offre una opportunità per sviluppare architetture sempre più sostenibili ed efficienti – ha invece spiegato Falvian Basile presidente dei Giovani Imprenditori ANCE e titolare di Offtec -. In questa direzione si muove anche il BIM che rappresenta una risorsa interessante in merito alla sostenibilità poiché consente di ottimizzare le fasi di pianificazione, realizzazione e gestione di un’opera. Alla base del ridisegno dei luoghi in cui viviamo vi è l’infinita quantità di dati che produciamo continuamente anche attraverso gli smartphone Si tratta di dati che permettono di interpretare le scelte dei cittadini nello spazio urbano con cui interagiscono e consentono di formulare nuovi paradigmi per ridisegnare le città del futuro. In questo contesto l’intelligenza Artificiale può rappresentare un alleato e fornire un grande ausilio”.