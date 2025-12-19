Cerignola-Benevento 0-4, Lamesta: "Ampi margini di miglioramento" Poker agli ofantini, ma l'attaccante giallorosso sottolinea: "Possiamo ancora fare meglio"

"La mia prestazione è frutto di tutto ciò che è stato realizzato dai compagni e da ciò che è stato definito dal mister in settimana. Il gol? Sono contento per il risultato. La vittoria ci dà fiducia". Così Davide Lamesta si è espresso al termine di Cerignola-Benevento 0-4 nel corso di OffSide su OttoChannel - Canale 16: "Abbiamo scacciato via diversi aspetti che ci seguivano fuori casa. - ha spiegato l'attaccante giallorosso - Ora stacchiamo un po', ma fino a un certo punto perché alla fine la gara di Crotone sarà dietro l'angolo in poco tempo. Rispetto allo scorso anno l'atteggiamento e l'autostima sono cambiati. Non sono però quello dell'esultanza con Capomaggio. Non sono quel tipo di giocatore e non sarei contento di ricevere questo tipo di esultanze. Ho la fiducia dei compagni di squadra e dello staff tecnico, di tutti. Ringraziamo i tifosi per come ci sono vicini. Auguro un buon Natale a tutti, al presidente e a chi ama il club. Floro Flores? Il mister tiene alta l'asticella e questo aspetto ci ha aiutato. Non ha stravolto idee e schemi, però ci aiuta in termini caratteriali e questo dettaglio può fare la differenza. Abbiamo ampi margini di miglioramento. Siamo sempre stati pericolosi, ma c'è da migliorare il particolare e possiamo risultare ancora più forti in questo campionato”.