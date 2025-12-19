Cerignola-Benevento 0-4, Maita: "Orgogliosi di quanto stiamo facendo" "Auguri di buon Natale a tutti. Giochiamo per rendere felice il presidente e i tifosi"

"Questa squadra può migliorare ancora tanto e possiamo fare delle belle cose. Non era facile venire qui e fare questo tipo di partita". Ecco il commento di Mattia Maita al termine di Cerignola-Benevento 0-4 al "Monterisi". Gli auguri di Natale da parte del capitano giallorosso nel corso di OffSide su OttoChannel - Canale 16: "Vogliamo regalare entusiasmo al presidente e ai tifosi. - ha spiegato il centrocampista del Benevento - Il presidente era felice, è bello vederlo così. Vederlo contento ci rende orgogliosi. Diamo sempre tutto, non si può vincere sempre, può starci qualche passo falso, ma abbiamo dato sempre tutto. Sono contento e speriamo di continuare così. Buon Natale a tutti, siamo già pronti per le prossime sfide". Il 2026 del Benevento inizierà il 5 gennaio alle 20.30 con la sfida casalinga contro il Crotone per la ventesima giornata del girone C di Serie C.