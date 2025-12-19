Cerignola-Benevento 0-4, Floro Flores: "Bello vivere questo gruppo" Il commento del tecnico giallorosso dopo la vittoria al "Monterisi"

"Sono contento per quanto stiamo facendo e per quanto fatto stasera. Si è creato un clima sereno, piacevole e sembra che sia più bello stare insieme che nemmeno lo stare a casa. Abbiamo fatto un grande primo tempo, seguito ciò che era stato preparato. Siamo stati protagonisti nel primo tempo, lungo tutta la sfida e sono contento": così Antonio Floro Flores si è espresso al termine di Cerignola-Benevento 0-4 nel corso di OffSide su OttoChannel - Canale 16: "Purtroppo posso schierare solo 11 calciatori per la formazione titolare, ma so di avere un gruppo di qualità. Vado a casa nervoso perché non posso inserire tutti. So cosa si prova, ho cinque cambi. Sono contento per Mehic, Talia, Mignani... Oggi posso puntare su una rosa completa. È un privilegio, è una fortuna per un allenatore. - ha spiegato il tecnico giallorosso - Ringrazio i tifosi che erano qui, in tanti, di venerdì sera. Vederli felici è la cosa più bella per un allenatore. Quando arrivano le vittorie si pensa subito ai tifosi. Auguri di buon Natale e di un ottimo 2026 a tutti. Il gol di Tumminello? Mi dispiace perché era stato un gol splendido. Sta facendo un lavoro spettacolare, pressa su tutti e questa è una fortuna. Ha qualità tecniche e umane. Non ha mai fatto mancare la sua presenza, mi interessa la prestazione, peccato per il gol. Sono contento per lui e sono contento di averlo. Cosa chiedo al 2026? Mi dispiace lo stop del campionato, non ci voleva, ma allo stesso tempo ci sta: si gioca sempre, non c'è una domenica di riposo. Ora vacanza fino al giorno 28, poi si riparte con decisione”.