Cerignola-Benevento 0-4, Maiuri: "Poco da dire, persi tutti i duelli" Il commento del tecnico degli ofantini al termine del match al "Monterisi"

"È stata una prestazione sottotono rispetto ai nostri standard, ma devo sottolineare che il Benevento ha vinto in modo strameritato. Abbiamo perso tutti i duelli, siamo andati sotto e quando ti ritrovi in un canale sbagliato chiudi male, ma dobbiamo guardare avanti. Può capitare uno scivolone del genere": il tecnico dell'Audace Cerignola, Vincenzo Maiuri, si è espresso così al termine del match perso contro il Benevento (0-4) nel corso di OffSide su OttoChannel - Canale 16: "Il Benevento è una grande squadra, la migliore incontrata per qualità, capacità di gioco, personalità e anche per appartenenza. Ho visto grande ardore. Abbiamo perso gli uno contro uno. Quando si perde così si fanno i complimenti e si va a casa ragionando su cosa doveva essere fatto meglio. Cuppone in panchina? La squadra veniva da 6 risultati utili consecutivi e ho pensato di riproporre l'undici che avevano iniziato gli altri match. La lotta promozione? Inizia il mercato e occorre testa. Si vuole migliorare, si può anche alterare qualcosa, ma Carli e la società sanno cosa fare e va preservato questo gruppo che sta ottenendo questi risultati. Ancora complimenti per una vittoria strameritata”.