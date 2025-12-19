"È stata una prestazione sottotono rispetto ai nostri standard, ma devo sottolineare che il Benevento ha vinto in modo strameritato. Abbiamo perso tutti i duelli, siamo andati sotto e quando ti ritrovi in un canale sbagliato chiudi male, ma dobbiamo guardare avanti. Può capitare uno scivolone del genere": il tecnico dell'Audace Cerignola, Vincenzo Maiuri, si è espresso così al termine del match perso contro il Benevento (0-4) nel corso di OffSide su OttoChannel - Canale 16: "Il Benevento è una grande squadra, la migliore incontrata per qualità, capacità di gioco, personalità e anche per appartenenza. Ho visto grande ardore. Abbiamo perso gli uno contro uno. Quando si perde così si fanno i complimenti e si va a casa ragionando su cosa doveva essere fatto meglio. Cuppone in panchina? La squadra veniva da 6 risultati utili consecutivi e ho pensato di riproporre l'undici che avevano iniziato gli altri match. La lotta promozione? Inizia il mercato e occorre testa. Si vuole migliorare, si può anche alterare qualcosa, ma Carli e la società sanno cosa fare e va preservato questo gruppo che sta ottenendo questi risultati. Ancora complimenti per una vittoria strameritata”.
Cerignola-Benevento 0-4, Maiuri: "Poco da dire, persi tutti i duelli"
Il commento del tecnico degli ofantini al termine del match al "Monterisi"
