A Limatola fondi Natale per solidarietà e screening di massa Il sindaco Parisi: "Torneremo ad abbracciarci e gioire, ora però è il tempo del sacrificio"

"Quello di quest'anno sarà un Natale certamente particolare, diverso. Da vivere, ancor di più, con amore e nell'intimità delle nostre famiglie.

Un Natale di riflessione, alla luce del delicato e critico momento storico, sia da un punto di vista sanitario che socioeconomico.

Anche nel nostro Sannio abbiamo guardato negli occhi il dolore, la sofferenza, la morte. Anche nel nostro Sannio abbiamo visto acuirsi l'affannarsi di tantissime aziende e di singoli cittadini". Inizia così il messaggio del sindaco di Limatola, Domenico Parisi che annuncia la decisione per il prossimo Natale di destinare i fondi di Natale a iniziative di solidarietà e screening di massa: "Alla luce di tutto ciò, l'Amministrazione comunale di Limatola ha ritenuto opportuno onorare il Natale - spiega il primo cittadino - destinando parte delle risorse che, avevamo originariamente stanziato per le decorazioni natalizie, come le nostre famose luminarie, ad attività di supporto per quelle fasce che versano in maggiore difficoltà. Un'ulteriore residua somma verrà impiegata per finanziare un grande screening di massa al fine di avere un'attendibile fotografia epidemica del nostro territorio. Ricordiamo che il nostro Ente è stato tra i primissimi, in provincia di Benevento, a promuovere l'iniziativa dei buoni spesa, al fine di fornire beni di prima necessità a quei nuclei che sono al di sotto di una specifica fascia di reddito. Solidarietà e sicurezza sono, ancor di più, in questo momento, le nostre priorità. Quella solidarietà che alcuni associazioni e cittadini hanno richiamato con l' “Albero” appena collocato all'esterno del Municipio. Torneremo ad abbracciarci ed a gioire, come da tradizione.

Ora, però, è il tempo del sacrificio, dobbiamo avere rispetto per il dolore e per le difficoltà che stiamo vivendo. Soltanto restando uniti tutto ritornerà come prima".