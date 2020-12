Battaglia arcivescovo di Napoli, la gioia del Sannio Le istituzioni commentano la nomina

La gioia di aver condiviso un percorso speciale. Il Sannio è in festa per la nomina di Don Mimmo Battaglia a guidare l'Arcidiocesi di Napoli (leggi qui). Quelli nel Sannio sono stati momenti ricchi e intensi come testimoniano le reazioni istituzionali alla notizia dell’ufficializzazione della nomina del Vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita, Telese e Sant’Agata de’ Goti a capo della Curia partenopea, a succedere al Cardinale Crescenzio Sepe.



Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale della Campania scrive: “Autentica amicizia e una straordinaria collaborazione istituzionale mi legano a Monsignor Domenico Battaglia che Papa Francesco ha voluto porre alla guida della Chiesa di Napoli. La notizia è motivo di orgoglio per la nostra Regione Campania e per il Sannio che ha avuto il privilegio di averlo come vescovo della Diocesi di Cerreto - Telese - Sant'Agata de' Goti. In questi anni ho avuto modo di apprezzare le sue grandi doti di Pastore ma anche di uomo molto sensibile ed attento soprattutto agli ultimi. Una dedizione, la sua, che ha avuto sempre un comune denominatore: i più fragili, i più indifesi, gli invisibili. La sua costante attenzione per gli ultimi, per gli esclusi, per lo straniero, per quanti sono offesi nel basilare diritto della dignità individuale e sociale lo ha portato nelle strade dell’emarginazione e della sofferenza. In molteplici occasioni abbiamo collaborato per mettere in campo azioni concrete, insieme alle varie realtà del nostro territorio, per favorire l'integrazione, per promuovere la cultura della legalità, per sostenere le donne vittime di violenza, per la tutela del diritto al lavoro e alla salute. In questa collaborazione Don Mimmo non solo ha offerto con generosità e competenza il suo impegno personale, ma ha mostrato grande sinergia con le istituzioni pubbliche. Nel rinnovargli le congratulazioni per questa prestigiosa nomina voglio formulare al neo Arcivescovo di Napoli gli auguri più sinceri per lo svolgimento di una più alta ed impegnativa missione cui il Papa lo ha chiamato. Con la certezza che il Sannio troverà sempre un posto nel cuore di Don Mimmo”.



Il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria: «Auguri e felicitazioni a don Battaglia, nella certezza che assolverà al meglio il prestigioso e impegnativo magistero di Arcivescovo metropolita di Napoli. Mons. Battaglia con la

vivacità intellettuale e la sua grande capacità comunicativa, già esercitate e unanimemente apprezzate nel nostro territorio, saprà riscaldare e aprire il cuore della sua nuova comunità apostolica».

Il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso a nome di tutta l'amministrazione ha sctitto una lettera aperta al vescovo Battaglia che di seguito riportiamo: "Non sarà facile salutare don Mimmo Battaglia. Don Mimmo: per la nostra diocesi, così come già è stato per la comunità catanzarese, resterà sempre don Mimmo, il pastore abituato ad andare dove Dio lo chiama; al servizio di Dio e di quelle anime e di quelle vite che il Signore gli mette sulla strada.

Oggi il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’Arcidiocesi Metropolitana di Napoli, presentata da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Crescenzio Sepe e ha nominato Arcivescovo Metropolita di Napoli (Italia) S.E. Rev.ma Mons. Domenico Battaglia, trasferendolo dalla Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti. Per noi, dunque, è un giorno di gioia. Il nostro pensiero, il nostro ricordo riconoscente e le nostre preghiere lo accompagneranno nel suo instancabile cammino. Don Mimmo ci ha insegnato che “la Chiesa è umile e aperta a tutti, non indurisce il suo cuore di fronte al cambiamento e al rischio”; indicandoci la via della pace e dell’amore cristiano che passa attraverso “il desiderio profondo e condiviso di non pensare prima a se stessi ma di imparare a pensare insieme perché nessuno resti indietro”. Più grande e impegnativo sarà adesso il suo compito: Don Mimmo è chiamato ad annunciare la parola, a diffondere il messaggio evangelico e ad aiutare gli uomini a seguire la strada della fede in modo consapevole, forte e profondo nell’Arcidiocesi Metropolitana di Napoli, che conta oltre 1 milione e 700mila battezzati, 288 parrocchie, 447 sacerdoti secolari, 630 sacerdoti regolari, quasi 2mila religiose. E siamo sicuri che continuerà ad accogliere nelle sue mani le anime e vite che Dio gli fa incontrare sapendo che il suo Pastore ne farà qualcosa di nuovo e meraviglioso. Auguri don Mimmo!"

“Abbiamo appena appreso dell’ufficialità della nomina da parte di Papa Francesco di Don Mimmo Battaglia come Arcivescovo di Napoli” dichiara il presidente delle ACLI Provinciali di Benevento, Danilo Parente. “Non poteva essere diversamente. Conosciamo l’impegno e la tenacia che da sempre contraddistinguono il suo operato, il suo essere vicino agli ultimi. A Lui diciamo grazie per tutto ciò che ha fatto per la Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti in questi quattro anni. Siamo sicuri che anche a Napoli riuscirà a portare avanti la propria missione, a renderne parte attiva l’intera comunità, a dare nuova speranza. A Lui – conclude il Presidente – formuliamo gli auguri più sinceri.”