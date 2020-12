"Penso a chi è morto da solo, ai morti di covid... aiutateci" La toccante testimonianza dalle corsie del Rummo

Dopo la donazione del plasma iperimmune il vice sindaco di Telese Terme, Vincenzo Fuschini, lancia un altro appello per la lotta al covid. Lo fa rilanciando le parole del medico Gaetano Beatrice "che - spiega - mi ha curato quando ero ricoverato al Rummo".

Parole davvero toccanti: "Mi sto preparando - scrive Beatrice - per un'altra, ennesima, notte di servizio e sto pensando a Chiara, Michele, Gianluca, (rispettivamente di 17, 36, e 44 anni) ...a Patrizia, a Vittorio, ultimi di una lunga serie di deceduti.

Morti da soli... morti di Covid. Sto pensando alle domande che mi ponevano... alla speranza che riponevano nelle mie risposte, ai loro sguardi pieni di paura. Sto pensando all'angoscia che mi prende quando squilla il telefono di reparto sapendo che dall'altro capo del telefono c'è un figlio, un marito, una moglie....che implora notizie sul proprio caro. Angoscia che ti dilania dentro, che non ti fa essere certo di farcela il giorno successivo a riprendere il tuo lavoro... ti viene voglia di abbandonare tutto. Angoscia di contrarre la malattia che, come è successo a tanti operatori, ti impedirebbe di tornare a casa, di abbracciare i propri figli, di abbracciare quella persona che, pazientemente, tutte le sere ti ascolta in silenzio e compartecipando alle tue sofferenze ti supporta.

A cosa sto pensando? Sto pensando a chiedere scusa ai vari Chiara, Michele, Gianluca... ecc. per non essere stato capace di convincere i nostri concittadini a rispettare le norme di sicurezza.

Scusatemi se mi sono divulgato rendendo forse noiosa la lettura, ma consentitemi di rinnovare ma mia preghiera a voi tutti e specialmente ai nostri ragazzi: aiutateci. Solo voi, in questo momento, avete il potere di ridimensionare lo scenario pandemico. Grazie".