Covid, altri due decessi all'ospedale San Pio Cinque dimessi ma ci sono nuovi ricoveri. I degenti ora sono 57

Ancora due decessi nei reparti Covid dell'ospedale San Pio. Ancora vittime al nosocomio sannita con un totale di decessi che arriva a 156.

Cinque le dimissioni eppure non scende, anzi aumenta di una unità il numero dei pazienti. Ora i degenti sono 57 (ieri erano 56): 4 i pazienti in terapia intensiva; 13 in pneumologia sub intensiva; 9 nel reparto malattie infettive, 24 in medicina interna; 6 in medicina d'urgenza, un solo paziente è ricoverato presso l'area covid del pronto soccorso.