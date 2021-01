Scuole medie e superiori. Piano pronto per il rientro del 50% Il Prefetto Cappetta: lavoro in sinergia ora evitare assembramenti dinanzi a istituti

Ingressi normali e non con orari scaglionati per le scuole secondarie di I e II grado e trasporti organizzati per impedire assembramenti e nella massima sicurezza degli studenti. “Siamo riusciti ad evitare lo sfalsamento degli ingressi”. Così il Prefetto di Benevento, Francesco Antonio Cappetta al termine del secondo vertice in 24 ore presso il palazzo del Governo sannita per mettere a punto il ritorno a scuola in sicurezza di migliaia di studenti delle scuole medie e superiori previsto per il prossimo 25 gennaio. Il prefetto ieri aveva incontrato i sindacati della scuola, nella tarda mattinata di oggi la riunione con i dirigenti scolastici, rappresentati da Luigi Mottola, preside del Liceo Classico e dal dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, Vito Alfonso.

Il piano trasporti dunque è pronto ed ora attende solo il via libera dalla Regione. Allo stato il Sannio è dunque l'unica provincia della Campania ad aver tutto pronto per il ritorno a scuola. A partire dal nodo trasporti per il quale il Prefetto Cappetta ha chiesto ed ottenuto la collaborazione del professore Mariano Gallo della facoltà di Ingegneria dell'Unisannio.

Il 50 per cento degli studenti, quota prevista per il ritorno in classe in presenza, potrà rientrare negli istituti superiori di primo e secondo grado senza orari differiti, gli altri continueranno con la dad con criteri ancora da definire.

“Abbiamo tenuto conto dell'organizzazione delle scuole e delle famiglie – ha spiegato il prefetto Cappetta - e di un altro elemento fondamentale, ovvero di evitare assembramenti dinanzi alle scuole in attesa del suono della campanella. Appena scesi dai pullman gli studenti devono raggiungere le scuole ed entrare immediatamente in classe per evitare assembramenti”.

“Un piano che ha messo insieme tutte le esigenza delle realtà scolastica e degli altri attori per una riapertura delle scuole in massima sicurezza” ha invece commentato il direttore dell'Ufficio scolastico provinciale di Benevento, Alfonso Vito. “Faremo in modo di far entrare gli studenti nel modo più veloce possibile per evitare assembramenti dianzi agli istituti. In pratica – ha annunciato il numero uno dell'Usp sannita - chi prima arriva con il pullman entrerà in classe. Un piano partito da un grosso monitoraggio fatto dall'Usp che ha acquisito tutti i dati sullo spostamento da e per degli studenti pendolari, ovvero origine e destinazione andando ad elaborare i numeri degli arrivi e delle partenze dai centri dove sono presenti gli istituti scolastici”.

Salvo ulteriori novità, quindi, il 25 la ripresa delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Lunedì prossimo, invece, toccherà come da programma alle altre classi della primaria.

“Grazie al Prefetto Cappetta abbiamo evitato l'ipotesi di entrare in classe in maniera sfalsata. Soluzione questa che avrebbe comportato non pochi problemi a partire dall'organizzazione della didattica a scuola e per quella dei ragazzi a casa per lo studio” ha invece commentato il referente dei dirigenti scolastici sanniti e preside del Liceo Classico Giannone, Luigi Mottola.