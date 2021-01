Scuola, Damiano: "Buon nuovo inizio, ma serve prudenza" "Dallo screening al comune nessun nuovo positivo"

"Come potete osservare dai numeri, nelle ultime settimane abbiamo dovuto registrare una leggera, ma non certo trascurabile recrudescenza del virus con un aumento dei contagi". Così il sindaco di Franco Damiano in una lettera rivolta ai cittadini in vista del ritorno in classe degli studenti delle scuole medie: "E' un fattore che, vista anche la concomitante riapertura delle scuole, deve spingerci a tenere altissima la guardia: l'arrivo dei vaccini fa ben sperare, al netto delle relative problematiche, e mi rendo conto che un anno in pandemia è davvero tantissimo. Voglio innanzitutto augurare un 'buon nuovo inizio' ai ragazzi e ai docenti e al personale scolastico delle medie, siamo al lavoro per consentire di stare in classe con il maggior grado di sicurezza possibile. E' un momento in cui serve anche ottimismo: e penso che pochi metri ci dividono dal traguardo, ma serve ancora uno sforzo in termini di prudenza e responsabilità, e chiedo di darci forza l'uno con l'altro così com'è stato finora d'altronde, con Montesarchio che per solidarietà e civiltà si è distinta come esempio positivo. Manteniamo le distanze, usiamo sempre le mascherine, laviamo spesso le mani e facciamolo fare ai nostri figli".

Damiano, inoltre, annuncia che "lo screening sui dipendenti comunali che hanno avuto contatti con un positivo ha dato esito negativo, nessun dipendente è risultato positivo al covid e dunque gli uffici possono riaprire già da domani".