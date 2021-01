Scuola, si torna in classe col modello "4 ristoranti" Le regole sembrano prese a prestito dal bel format di Alessandro Borghese

E' un gran giorno per i ragazzi campani: da oggi tornano in classe quelli che frequentano le scuole medie. Una buona notizia per la categoria più tartassata dalla pandemia, fatta salva naturalmente la proporzione con chi ci ha rimesso la vita e poi con chi ha perso il lavoro: i ragazzi nel pieno dello sviluppo psicofisico hanno patito eccome lo stop dalle normali attività, se ne risentiranno o meglio, quanto ne risentiranno, è da vedere.



Ora in quelle classi che dovrebbero vederli sbocciare, aumentare la loro curiosità, creare il loro io, ci torneranno e si spera a lungo. Certo è un gran dubbio questo, eh sì, perché le regole che li porteranno di nuovo in classe sembrano più quelle di un popolare programma tv, “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese che altro. Eh già: Borghese negli anni ha dimostrato di avere talento nel costruire format televisivi in grado di catturare l'attenzione degli utenti pur in un palinsesto televisivo ormai pieno zeppo di programmi sul tema cucina e cibo. Piace il conduttore, Alessandro Borghese, piace la sua mimica e il suo modo di parlare, piace il funzionamento del gioco: il regolamento che permette di fornire un quadro ma con i giochi che restano aperti fino agli ultimi minuti. Ecco, un gran bel format...ma che lo si mutui per il ritorno in classe degli studenti forse è un po' troppo.

Eh già, perché gli studenti tornano in classe, ma poi ci sono sindaci, presidi, tar e forse addirittura genitori che possono ribaltare la situazione. Naturalmente in base a motivazioni serie, sensate: la sicurezza, nulla quaestio. E in base a ciò già sono diversi i “verdetti” ribaltati da qualcuna delle componenti in oggetto. Si spera di ritornare presto alla normalità: “Quattro banchi a rotelle” non pare granché come format.