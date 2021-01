Scuola, due casi di positività rinviato ritorno in classe Il risultato dello screening effettuato sulla popolazione scolastica

Terminato ad Apice lo screening effettuato ieri sulla popolazione scolastica, rinviato il ritorno in presenza degli alunni per due casi di positività. La comunicazione da parte dell'Ente che sui social ha precisato: “Sono stati effettuati 542 test sulla popolazione scolastica da cui sono emersi due casi di positività. Per tale ragione, al fine di consentire agli organi preposti (Asl e Dirigente scolastico) di effettuare il tracciamento dei contatti utile a contenere il rischio di contagio, è stata emessa ordinanza sindacale di sospensione delle attività scolastiche in presenza del plesso di Apice dell'Istituto comprensivo 'Falcetti' dal 25 al 30 gennaio”. E dunque, si dovrebbe tornare in classe la prossima settimana. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Angelo Pepe, ribadisce: “Per questa amministrazione il diritto all'istruzione è fondamentale, ma in questo momento deve prevalere il diritto alla salute e le attività di prevenzione ad esso connesse. Confidiamo come sempre sull'alto senso di responsabilità generalizzato al fine di mettere in sicurezza i nostri bambini e le nostre famiglie”.