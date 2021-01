Scuole, sindacati trasporti: maggiori controlli La richiesta a Prefetto, sindaco e presidente della Provincia in vista apertura delle Superiori

Cgil, Cisl e Uil Trasporti con una nota a firma dei segretari provinciali hanno chiesto al Prefetto di Benevento, Francesco Antonio Cappetta, al sindaco di Benevento, Clemente Mastella e al presidente della Provincia, Antonio Di Maria maggiori controlli in vista della riapertura anche delle scuole superiori e probabilmente anche delle università. “Nella istituita cabina di regia – hanno scritto Giuseppe Anzalone (Cgil), Edoardo Marra (Fit Cisl) e Cosimo Paglica (Uil Trasporti) - sono stati individuati indirizzi di carattere generale per soddisfare le esigenze di mobilità in vista della ripresa dell'attività di didattica in presenza per le scuole secondaria di secondo grado, non è stato previsto, a differenza di altre province, uno scaglionamento degli orari d'ingresso e d'uscita dagli istituti scolastici per ridurre i picchi di utenza sui mezzi del Trasporto Pubblico Locale, ma solo l'incremento di alcuni servizi.

In una provincia dove il sistema trasporti era già sottodimensionato, senza scaglionare gli ingressi agli istituti scolastici, servirebbe una mole di autobus di gran lunga superiore a quanto preventivato per garantire la ripresa delle attività scolastiche in sicurezza e cercare di garantire una efficace tutela della salute dei lavoratori del settore e dei passeggeri.