Straripa torrente, il sindaco: «Regione non ci aiuta» Parisi: «Appello a protezione civile regionale: non è possibile cittadini facciano sempre da soli»

A causa delle continue piogge a Limatola, i' straripato il torrente Tiso creando enormi disagi alla circolazione stradale e allagando gli scantinati di diverse abitazioni per alcune delle quali sono in corso verifiche. "Ancora una volta - dice il sindaco di Limatola, Domenico Parisi - ci troviamo a fronteggiare i disagi causati dallo straripamento del Tiso. Da mesi attendiamo, invano, il promesso intervento da parte della Regione che a tutt'oggi non sono arrivati. Dobbiamo ringraziare unicamente i privati cittadini che si sono adoperati insieme ai Vigili del Fuoco e alla protezione civile del posto per ripristinare condizioni di normalita'". "Come sindaco - conclude Parisi - rivolgo un ultimo appello alla Protezione Civile regionale prima di chiedere l'intervento della Magistratura. La sicurezza dei cittadini viene prima di tutti e tutto".