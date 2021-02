Progetto ‘RIDRO’, giovedì a Solopaca la presentazione Per le risorse idriche integrative e prevenzione del rischio idrogeologico

Continuano gli appuntamenti per la presentazione del progetto ‘RIDRO’ (Risorse idriche integrative e prevenzione del rischio idrogeologico e di desertificazione attraverso una rete di laghetti collinari). Dopo gli incontri di Castelvenere e Telese Terme ci si sposta ora a Solopaca. Infatti è in programma per giovedì 25 febbraio alle ore 15,00 un tour nelle aziende agricole del comune di Solopaca; alle ore 17,30 ci sarà poi l’incontro divulgativo presso la sala consiliare ‘Luigi Salomone’ del Comune di Solopaca con i saluti del primo cittadino Pompilio Forgione e la relazione del professore Francesco Maria Guadagno, Ordinario di Geologia Applicata presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologia dell’ Università degli Studi del Sannio e Responsabile Scientifico del Progetto RIDRO. Concluderà i lavori Raffaele Amore, presidente provinciale Cia e presidente dell’associazione Olivicoltori Sanniti -Società Cooperativa Agricola AOS di Benevento. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook RIDRO. Il progetto RIDRO, finanziato dal Fears nell’ambito del PSR 2014/2020 della Regione Campania - Mis. 16.5.1, ha come soggetto capofila ATS Associazione Olivicoltori Sanniti - Società Cooperativa Agricola A.O.S. di Benevento. Le aree oggetto dello studio pilota sono localizzate nei territori comunali di Telese Terme, Solopaca e Castevenere. Il progetto collettivo vuole costituire un’occasione per sviluppare approfondimenti finalizzati ad una corretta e compatibile gestione delle risorse idriche, anche in funzione di integrare le attuali disponibilità in un’ottica di mitigazione degli effetti dei mutamenti delle condizioni meteoclimatiche.

Diversi gli obiettivi del progetto tra cui il rafforzamento del concetto e della cultura della prevenzione da dissesto idrogeologico sul territorio di riferimento; la creazione di un partenariato iniziale che, insieme al soggetto capofila e al partner di ricerca coinvolto, contribuisca alla diffusione di tali concetti; la tutela e valorizzazione del paesaggio e l’informazione e formazione sulle buone pratiche agricole.