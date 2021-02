Mastella: non scenderò a livello di scontro da lavandaie Il sindaco interviene dopo i dubbi sollevati dal Consorzio Sale della Terra

“Ho fatto tante polemiche nella mia attività politica, ma sempre in modo misurato. Mi attengo a questa regola e non scenderò a livello di scontro da lavandaie".

Clemente Mastella risponde al Consorzio Sale della Terra che, ieri, in una conferenza stampa ha sollevato dubbi sulle eccessive attenzioni che il Comune starebbe riservando alle proprie attività negli ultimi mesi (leggi qui).

"Voglio solo ricordare - prosegue Mastella - che, quando alcuni anni fa, su indicazione della Corte dei Conti il Comune fu costretto a rivedere i rapporti con tutte le associazioni rispetto alla difficoltà, così fu detto, del centro “Più bello insieme” mi offrii di pagare, personalmente, una mia quota di alcune migliaia di euro per risolvere la insolvenza del centro. Dico personalmente, non come Comune. Difficilmente queste cose si riscontrano in giro e non si fanno mai, se esiste un livore preconcetto rispetto ad una associazione. Io sono per cultura cattolica a favore di una carità che non si fa impresa, ma che è dono generoso verso chi soffre”.