Poche dosi Pfizer per anziani. Oggi primi vaccini ai prof Docenti e personale Ata convocati alle 14,30 a Telese Terme. Volpe: Per 80enni dosi fino a venerdì

Partite questo pomeriggio nel Sannio la campagna vaccinale per il personale scolastico. Ad annunciarlo è stato, questa mattina, al termine di un incontro con il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale e una rappresentanza di presidi, il direttore generale dell'Asl, Gennaro Volpe. “Si parte con Telese Terme. Sono stati convocati i docenti ed il personale di due istituti della cittadina termale”, ha spiegato all'esterno il numero uno dell'Asl che da giorni è al lavoro per la campagna di immunizzazione Covid per prof, bidelli e personale amministrativo.

“Dateci il tempo di capire come procedere, ora non possiamo dichiarare nulla” è stato invece il secco commento dell'Ufficio Scolastico provinciale, Vito Alfonso.

Affermazione questa che lascia presupporre che ci siano ancora dei nodi da sciogliere per il via totale alla campagna di vaccinazione che riguarderà il mondo della scuola.

È apparso invece più tranquillo e soddisfatto il Dg dell'Asl sannita: “Tutto è legato alla fornitura dei vaccini. Allo stato siamo arrivati a circa 5mila vaccinazioni per gli over 80. Fino a venerdì proseguiranno le iniezioni. Poi ci concentreremo sulla Scuola perchè non abbiamo più a disposizione Pfizer per gli anziani”.

Per quanto riguarda le forniture, il dottore Volpe ha spiegato: “Moderna abbiamo 1.400 dosi che saranno utilizzate in un centro vaccinale ma speriamo che ne arrivino di più per le vaccinazioni domiciliari. Astra Zeneca abbiamo 4.500 vaccini sufficienti per vaccinare il personale scolastico”.

Insomma la speranza ora è che arrivino altre dosi anche di Pfizer in modo da poter continuare le vaccinazioni.