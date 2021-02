Messa in sicurezza fiume Calore a Pantano, conferenza servizi Al tavolo ci saranno Ente di Bacino, Soprintendenza, Regione, Comune, Provincia e associazioni

Indetta dalla Provincia di Benevento la Conferenza di Servizi decisoria per l’approvazione del progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza del fiume Calore in località Pantano di Benevento alla confluenza del fiume Sabato.

Il dirigente del Settore Tecnico della Provincia, ingegnere Angelo Carmine Giordano, che ha firmato il provvedimento, ha invitato alla Conferenza la Soprintendenza Archeologica, l’Autorità di Bacino dei fiumi Liri e Garigliano, l’Agenzia del Demanio, la Giunta regionale della Campania, il Comune di Benevento e le Associazioni ambientaliste.

La conferenza di servizi si svolge in forma semplificata ed in modalità asincrona: per informazioni sulla documentazione e gli elaboratori progettuali è possibile si può consultare la Sezione Avvisi all’Albo Pretorio on line della Provincia.