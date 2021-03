"Stress, come superarlo con la Resilienza" “Il Rotary Club di Benevento opera per la tua salute”. Dialogo con Vincenzo Boniello e Ilarj Furno

“Il Rotary opera per la tua salute”, il nuovo progetto promosso dal Club di Benevento, quest’anno presieduto dal notaio Ambrogio Romano, che sostituisce temporaneamente “Le Domeniche della Salute”, ha in programma per il 14 marzo alle 11 un altro appuntamento su “Stress, come superarlo con la Resilienza”, con il dottore Vincenzo Boniello e la dottoressa Ilarj Furno su piattaforma zoom.

Vincenzo Boniello è Specialista in Anestesia e Rianimazione, e in Malattie dell’Apparato Respiratorio. Dirigente medico dell’unità operativa complessa di Neuroanestesia e Neurorianimazione dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, da marzo 2020 è attivo in terapia intensiva della rianimazione COVID sempre dell’A O San Pio.

Ilarj Furno, psicologa, psicoterapeuta, docente universitaria, svolge un’intensa attività di supporto in Tribunale e sedi scientifiche, in casi di prevenzione di rischi inerenti patologie derivanti da sovraccarico di stress e/o dinamiche complesse.

Lo stress e la depressione, in questo momento gravato pesantemente dalla pandemia da coronavirus, sono “esplosi” in maniera esponenziale, rendendo più difficile e faticoso il percorso di una condizione di minore sofferenza. Sarebbe necessario un servizio costante di monitoraggio con risorse umane di adeguata professionalità, di presidi terapeutici innovativi, per permettere una risalita e una rinascita.

La resilienza – spiegano gli specialisti Boniello e Furno - può essere una strategia vincente da perseguire con forza e pazienza e opportuno sostegno medico.

Il Presidente del Club di Benevento, Ambrogio Romano, esprime il suo ringraziamento ai professionisti impegnati nel dialogo scientifico con i cittadini. Confronti che, in questo momento difficile, possono diventare una goccia concreta di solidarietà. Il progetto “Il Rotary opera per la tua salute”, è condiviso anche dai giovani del Rotaract e dell’Interact Club di Benevento.