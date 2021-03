Covid, nel Sannio tre vittime in un giorno Due delle persone decedute erano di Guardia Sanframondi. Il sindaco: 18 i casi positivi in paese

Cresce, purtroppo, l'elenco delle vittime del covid nel Sannio. Ai due decessi annunciati dal bollettino del San Pio si aggiunge un'altra vittima. Si tratta di un 75enne di Guardia Sanframondi, deceduto presso un ospedale fuori provincia.

L'annuncio sulla pagina social del comune. “Devo purtroppo registrare – scrive il sindaco Raffaele Di Lonardo - il decesso di due nostri concittadini, di 89 (ndr. si tratta della donna deceduta al San Pio) e 75 anni, ricoverati presso strutture ospedaliere. L'amministrazione, unitamente alla comunità guardiese, partecipa al dolore dei familiari”.



E poi Di Lonardo fa il punto sulla progressione dell'epidemia nella comunità. “Oggi – scrive - dai dati in nostro possesso si accertano 18 casi di positività. Inutile negare che la velocità con cui si sta diffondendo il virus preoccupa profondamente. In questo momento, ad un anno ormai dall’inizio della pandemia il nostro paese vive uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Rivolgo, pertanto, l'appello a rispettare quanto dettato dalle norme e confido nell'alto senso civico di ogni cittadino, consapevole che tutti noi abbiamo il dovere di tutelare e salvaguardare le persone con cui entriamo in relazione ed a quelle cui vogliamo bene.

E' questo il momento, per la nostra comunità, di dimostrare quanto forte sia il legame tra i propri appartenenti. Rispetto e solidarietà sapranno ancora una volta contraddistinguere il popolo guardiese”.