Covid, 2 pazienti deceduti e altri cinque ricoveri nel Sannio A perdere la vita al San Pio una pensionata di Castelvenere e un uomo di Pomigliano D'Arco

Due persone hanno perso la vita nelle ultime 24 ore nei reparti covid del San Pio di Benevento. Si tratta di una donna 80 anni di Castelvenere, in provincia di Benevento e di un pensionato di Pomigliano d'Arco, entrambi ricoverati presso l'Azienda ospedaliera sannita dove oggi si è raggiunta la massima capacità ricettiva: 89 letti occupati su 89 disponibili per i pazienti covid in periodi diciamo così 'normali'. Nelle prossime ore saranno quindi allestiti nuovi reparti per poter ospitare le persone trasferite in ambulanza in ospedale a causa della malattia.

Sono sette, invece, e tutti della provincia di Benevento le persone in terapia intensiva. Altre 14, sempre in condizioni preoccupanti, sono invece ricoverate in Pneumologia sub intensiva. 21 i pazienti in Malattie infettive, 34 in Medicina interna, 10 in medicina d'urgenza area intensiva covid e 3 nell'area isolamento covid del Pronto Soccorso. In sole 24 ore sono cinque i nuovi pazienti nonostante siano state dimesse due persone.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti ad oggi al Rummo sono 241 su complessivi 1007 trattati (sospetti 204 e accertati 803) dal mese di febbraio dello scorso anno presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano essere 469.