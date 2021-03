Covid. "Troppi giovani in ospedale, fate attenzione" Il direttore del San Pio Ferrante annuncia: altri 17 posti dedicati al coronavirus

Nel pieno della terza ondata della pandemia da covid19 l'ospedale San Pio di Benevento è ormai saturo. Per fronteggiare l'emergenza, nelle prossime ore, saranno allestiti nuovi posti letto. L'annuncio arriva dal direttore generale Mario Ferrante che spiega: “Siamo ormai pieni. Ma già da qualche giorno stiamo lavorando all'attivazione di altri 17 posti che saranno pronti tra domani e giovedì. La capienza dell'ospedale arriverà dunque a 106 posti letto per arginare il crescere dell'epidemia. Aumenteranno i posti per la terapia intensiva, la sub intensiva e la degenza”.

E sulla gestione dell'emergenza invece dettaglia: “Stiamo affrontando questa situazione da un anno, dunque non costituisce più una novità ma in questa terza ondata stiamo registrando un'età media dei malati più bassa. Ci sono molti giovani e questo preoccupa anche perchè chi si ammala entra quasi subito in una fase abbastanza critica e dunque si tratta di una situazione pericolosa che richiede attenzione”.

Per Ferrante il lavoro da fare riguarda ovviamente la prevenzione: “Occorre avanzare velocemente con le vaccinazioni e continuare a tenere alta l'attenzione con distanziamento sociale e mascherine ma non possiamo pensare che la tempesta sia passata”.

E proprio riguardo alle vaccinazioni il San Pio si sta adoperando per aiutare l'Asl nell'immunizzazione dei soggetti fragili che, presso l'ospedale si curano. “In occasione dei controlli – chiosa Ferrante - o comunque per chi è in cura presso la struttura prevediamo anche l'immunizzazione, ovviamente dopo aver comunicato con l'Asl. La procedura consente la vaccinazione in un ambiente protetto, è un lavoro di squadra che che portiamo avanti insieme all'Azienda Sanitaria di Benevento”.