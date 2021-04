Ospedale Cerreto, verifiche sicurezza sismica di Asl Volpe: «Non distogliamo attenzione da attività che garantiscano incolumità di utenti e operatori»

La valutazione della “vulnerabilità sismica” dell’intero patrimonio aziendale è un obiettivo importante dell’Asl di Benevento che ritiene prioritaria la sicurezza e la definizione del livello di adeguatezza delle costruzioni rispetto agli standard definiti dalle norme in materia. A tal proposito si è ritenuto di affidare ad un gruppo di tecnici specializzati, la verifica degli indici di sismicità della Struttura Polifunzionale della Salute di Cerreto Sannita, al fine di migliorarne il livello di sicurezza adeguandolo a standard più elevati. E’ stato così realizzato un progetto di interventi da eseguire, finanziato in parte dai fondi aziendali e in parte dal programma straordinario di interventi ex art. 20 L. 67/88.



Il Direttore Generale Gennaro Volpe segue personalmente l’iter dei lavori e delle procedure, per arrivare nel più breve tempo possibile, all’attivazione dei servizi su cui ha puntato sin dall’inizio del suo mandato. “Come previsto dalla normativa e con il supporto della Regione Campania, abbiamo verificato la vulnerabilità sismica delle nostre strutture e siamo pronti ad effettuare i primi interventi di consolidamento dell’immobile di Cerreto - dichiara il DG - per far si che l’Hospice, già disponibile con 7 posti letto, e l’Ospedale di Comunità con 16 posti letto, possano essere a disposizione dei cittadini in piena sicurezza. Nonostante siamo impegnati 24 ore al giorno per la campagna vaccinale contro il Covid - continua Volpe - non distogliamo l’attenzione da attività e iniziative volte a preservare l’incolumità e a garantire la sicurezza di operatori ed utenti in caso di sisma”.