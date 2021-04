Vigili del fuoco, i colleghi Gos salutano il caporeparto Boffa Il pensionamento dopo 36 anni di onorato servizio nel Vigili del Fuoco

I colleghi del comando provinciale di Benevento e in particolare del Gruppo Operativo Speciale (G.O.S.) Movimento Terra dei Vigili del Fuoco salutano con immensa stima e affetto il caporeparto Giuseppe Boffa che dopo decenni trascorsi a servizio del Corpo nazionale ha raggiunto la meritata pensione. Entrato nei vigili del fuoco a marzo del 1985, il cr Boffa ha percorso numerose tappe e tagliato altrettanti traguardi in termine di professionalità e carriera nei Vigili del Fuoco. Dopo aver lasciato Modena, sede del primo incarico, il caporeparto Boffa ha prestato servizio come vigile presso i Comandi di Siena, Foggia, e Avellino prima di essere nominato caposquadra nel 1998 per poi prestate servizio a Caserta e Avellino oltre che come istruttore presso la Scuola di Formazione di Base per i vigili del fuoco di Roma. Poi il trasferimento a Benevento e la nomina a caporeparto nel 2012 dove ha svolto anche il compito di istruttore professionale nei corsi di formazione del personale di aggiornamento per il gruppo operativo speciale di movimento terra. Si tratta delle squadre di specialisti che intervengono con mezzi meccanici anche dopo terremoti, allagamenti, incidente e in tutti quegli scenari di soccorso che necessitano l'impiego di ruspe, bob cat ed altri macchinari. A Giuseppe gli auguri per la meritata pensione.