Valle Caudina: al via il progetto "Ciascuno Cresce solo se sognato" Nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

E' in partenza, in Valle Caudina, il progetto “Ciascuno Cresce solo se sognato” selezionato da “Con i Bambini” nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Nuove opportunità di crescita per minori dai 7 ai 17 anni con diverse abilità con il progetto promosso da Cassiopea APS-ETS di Airola in partenariato con diverse Associazioni, Scuole e Comuni.

Il progetto, che si configura come proposta co-costruita tra i soggetti coinvolti, in coerenza con il modello bio-psico-sociale dell’ICF, pone al centro la sinergia tra la dimensione scolastica e la dimensione extrascolastica, il cui tratto di unione è guardare alla diversità come risorsa e lavorare sulle potenzialità e sull’empowerment sia personale che sociale.

Il progetto, triennale, attraverso la piena partecipazione in molteplici attività ludiche-creative, sportive, esperienze in natura si propone di migliorare le condizioni di vita dei minori con diverse abilità e delle loro famiglie.

Diverse le attività in programma:

Laboratori di educazione ambientale e didattica naturalistica che si svolgeranno sia presso il Parco Regionale Taburno-Camposauro sia presso le scuole partner.

Corsi individuali di equitazione. Il minore sarà accompagnato da un istruttore nella conoscenza del cavallo. Imparerà le varie andature, i vari percorsi, percorrendo quello che è piu adatto alle sue esigenze.

Laboratori di disegno, pittura e manualita creativa: per, scoprire, sperimentare, esprime si attraverso l'arte.

Laboratorio di stampa 3D dove verranno progettati e poi stampati ausili personalizzati come ad esempio posate, micro-controllori per la penna o per lo spazzolino da denti.

Laboratorio di tutoraggio didattico specialistico Centrato su attività didattiche e supporto nei compiti, è un servizio personalizzato di accompagnamento allo studio rivolto prevalentemente a minori con DSA e Disturbi del neuro-sviluppo e prevede anche il monitoraggio periodico degli apprendimenti, soprattutto per minori con maggiori difficoltà.

Street food un Bar/Pasticceria itinerante, gestito dai ragazzi, dai 15 Ai 17 anni, con il supporto di tutor facilitatori.

I ragazzi farciranno e/o prepareranno piccoli dolci e bibite calde/fredde. Cureranno la pulizia degli

ambienti e impareranno a organizzare le attività.

Il progetto vede la partecipazione anche delle scuole che, dal prossimo anno scolastico e per due annualità, daranno il via ad attività e laboratori curriculari ed extracurriculari.

Presso l’I.C. I. Alpi di Montesarchio saranno attivati laboratori di Ceramica, Falegnameria, Orto/giardino e Stem con il Coding e la stampa 3D, mentre l’IC F. De Sanctis di Moiano, oltre al laboratorio di Ceramica e di Musica Creativa, trasversalmente all’intero progetto, in orario curriculare, ci sarà un laboratorio di Pet Therapy con attività educative con animali da compagnia, gestito da un veterinario in collaborazione con una psicologa, per la promozione del benessere psicologico e la riduzione dello stress psico-emotivo.

Partner del progetto anche L’IIS A. Lombardi di Airola che realizzerà un laboratorio di Street Art, all’interno della scuola con il coinvolgimento del gruppo classe, in orario extracurriculare.

Ampio spazio sara dedicato alle famiglie. Due sportelli di ascolto, consulenza e mediazione familiare.

Lo sportello di Montesarchio prevede la mediazione familiare e l’ascolto socio-educativo-psicologico finalizzati al potenziamento delle risorse individuali e familiari. E’ previsto inoltre un educatore soggetto “ponte” nei vari contesti di vita del minore disabile, in particolare tra la famiglia e la scuola.

Lo sportello di Airola prevede, oltre allo sportello di consulenza e supporto, anche Laboratori di Mindful Parenting per promuovere la salute attraverso la gestione delle emozioni, la riduzione dell’ansia e dello stress e Laboratori ludici-esperienziali dedicati ai fratelli e sorelle dei minori con diverse abilità.

Fondamentale per l’intera gestione delle attività del progetto sono le competenze delle risorse coinvolte direttamente nelle azioni del progetto motivo per il quale sono stati previsti corsi di formazione volti all'acquisizione e al rafforzamento delle competenze. Formazione indispensabile per approcciare in maniera competente ed efficace alla disabilità, anche in un ottica di lettura precoce di eventuali disturbi/disagi.

Il mood da generare è: Noi siamo valore sociale.