muore parroco Limatola. Proclamato lutto cittadino Monsignor Pietro De Felice era ricoverato in terapia intensiva a Caserta

Lutto cittadino a Limatola, dove è morto il parroco Pietro De Felice, ricoverato per in terapia intensiva all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.

Questo l'annuncio del sindaco: «Il Sindaco Domenico Parisi, l'Amministrazione Comunale e tutta la comunità di Limatola apprendono con profondo dolore la notizia della prematura scomparsa di Monsignor Pietro De Felice.

Un evento che lascia increduli quanti lo hanno amato ed apprezzato e che ne ricorderanno sempre l'impegno speso al servizio della parrocchia e della Comunità.

Le istituzioni e l'intera comunità partecipano commossi al dolore dei suoi cari in questo momento così triste.

Per domani lunedì 12 Aprile, in occasione dei funerali, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino in segno di vicinanza e profondo cordoglio».