Rubano a Roma per documento commercianti Valle Telesina Il sindaco di Puglianello a confronto con i vertici di Forza Italia

“In seguito alle proteste degli scorsi giorni dei commercianti della Valle Telesina sulle riaperture, ho voluto dare risposte immediate agli operatori economici del mio comprensorio. Per questo motivo ho incontrato, a Palazzo Madama e nella sede Nazionale di Forza Italia, l’Europarlamentare Fulvio Martusciello, il Coordinatore Nazionale di FI Antonio Tajani, la Senatrice Licia Ronzulli, il Senatore Nazario Pagano e il Consigliere Regionale della Campania, Stefano Caldoro, al fine di consegnare un documento scritto dai commercianti della Valle Telesina, nel corso di una manifestazione di protesta per il perdurare delle chiusure forzate a causa della pandemia". Così il sindaco di Puglianello e vice coordinatore di Forza Italia in Campania, Francesco Maria Rubano che annuncia: "Le proposte contenute all’interno del documento saranno analizzate nelle prossime ore, anche alla luce del fascicolo 'Piano Riaperture', che il Coordinatore Tajani consegnerà al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, prima del Cdm del 20 aprile. Sono convinto pertanto che le richieste di aziende, partite Iva e piccole realtà produttive, possano trovare una soluzione immediata, prima che la crisi economica colpisca ancora più duramente il nostro già vessato territorio”.