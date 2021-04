Zoo Maitine, Abbate: "Interrogo De Luca: rischia chiusura" Il consigliere regionale "Eccellenza assoluta messa con professionisti bravissimi: va tutelato"

Il consigliere regionale di Noi Campani, Gino Abbate, interviene sollevando la questione dello Zoo delle Marine, assoluta eccellenza del Sannio, che però rischia di chiudere a causa delle enormi difficoltà dovute alla pandemia: " Presenterò, in Regione Campania, un’interrogazione al Presidente Vincenzo De Luca per sostenere e salvare, dalla chiusura definitiva, lo “Zoo delle Maitine” di Pesco Sannita, comune beneventano.

"La struttura, attualmente, verte in grande difficoltà economica a causa della pandemia correndo il rischio di non poter più sfamare gli oltre 400 animali presenti.

Una realtà, composta da professionisti ed esperti guidati dal direttore Bartolomeo Maio che ha saputo fare dello zoo non solo un’attrazione per appassionati e famiglie ma una vera oasi felice che mira alla protezione di specie animali in via di estinzione.

La valorizzazione e il rilancio del Sannio sono, infatti, strettamente connessi alla tutela delle eccellenze che rendono unico il nostro territorio. Per questo – conclude - raccolgo il grido di aiuto e mi impegno a trovare insieme alla Regione una soluzione celere per sostenere uno dei punti di forza del settore turistico locale"