Ecco "Jurassic Samnium": parco avventura tra i più importanti A Calvi il percorso realizzato con finanziamento della Presidenza del Consiglio

Con delibera di Giunta del 17 aprile 2021 l’Amministrazione Comunale di Calvi ha approvato il progetto definitivo del Parco Avventura che sarà denominato Jiurassic Samnium. Immerso nel verde, nel cuore della cittadella dello sport, nascerà a Calvi il JURASSIC SAMNIUM, il parco avventura tra i più importanti d’Italia. Un’opera che sarà realizzata grazie al finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un progetto ambizioso che prevede, per i prossimi quattro, con integrazione ogni anno, la realizzazione di un complesso Parco che sarà annoverato tra i più importanti d’Italia. Nel parco si potranno sperimentare più di 40 attività diverse, distribuite su 15 percorsi e suddivisi in livelli di difficoltà. Il primo percorso che sarà realizzato sarà quello dedicato ai più piccoli. Dal jump tree adventures a 2 piani alla parete arrampicata; dal tree village ludico alla realizzazione su alberi di casette collegate da ponti di rete chiusi; dai percorsi avventura con suggestivi ponti di rete, passerelle e tunnel alle arrampicate sugli alberi; dai percorsi avventura con ascesa esperimentale su scala emozionale dentro casetta sull’albero all’attraversamento del bosco su ponte tibetano gigante. A rendere il parco più suggestivo sarà l’installazione di dinosauri a grandezza reale, un suggestivo percorso guidato in cui sarà possibile approfondire la conoscenza sui grandi animali vissuti nella preistoria, le varie distinzioni e caratteristiche. Un ambiente suggestivo che farà ritornare ogni visitatore indietro nel tempo. Nel parco vi sarà anche un rilassante “percorso della salute”, dove potersi rilassare, recuperare se stessi, rigenerarsi. All’interno vi saranno pannelli didattici e le ricostruzioni di una trentina di dinosauri, dai primi piccoli dinosauri tirassici ai successivi grandi dinosauri. Non mancheranno istruttori per i percorsi di avventura e guide per i dinosauri a grandezza reale. Previsti dinosauri da un metro fino a dinodauri di metri 12 di altezza. Un ambiente che porterà tutti indietro nel tempo, indietro al punto di fornire la possibilità di conoscere gli antenati di quegli animali che oggi costituiscono la fauna del nostro pianeta.

Una guida vi accompagnerà in un viaggio nel passato del nostro pianeta Terra: dall’era primaria, Era Paleozoica, con pesci, anfibi e rettili primordiali, come il “Dimetrodonte”.

Passando per l’era secondaria, Era Mesozoica, dominata dai grandi dinosauri, straordinari dominatori del pianeta per circa 160 milioni di anni: dal Celeofisis, uno dei primi Teropodi ad evolversi, al Velociraptor, forse ultimo rappresentante dei dinosauri a trasformarsi negli animali più straordinari che oggi popolano il nostro pianeta, ovvero “gli uccelli”.

Per arrivare all’Era Cenozoica, dominata dai mammiferi, questi ultimi rappresentati all’interno del parco dal Mastodonte Americano e da alcune specie di Ominidi “Abilis, Erectus, Neanderthal”.

Gli animali sono stati riprodotti fedelmente a grandezza naturale da fossili trovati da paleontologi su tutto il pianeta dal 1820 ad oggi. JIURASSIC SAMNIUM sarà il parco avventura più importante della Regione Campania, l’unico che abbinerà al fantastico mondo dei dinosauri, quello dei giochi di avventura, suddivisi in gradi di difficoltà , tra grandi e adulti.

“Un’altra concreta risposta dell’Amministrazione Comunale di Calvi - ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio Comunale di Calvi con delega allo sport, Antonio Ucci - alla nostra politica di sviluppo del territorio, con la conseguente riqualificazione dell’area boschiva adiacente agli impianti sportivi; la realizzazione di un luogo di divertimento all’aria aperta dove trascorrere giornate a contatto con la natura, il “Parco Avventura Jurassic Samnium”. Il Parco sarà una struttura capace di attrarre utenti di tutte le fasce d’età, in quanto al suo interno verranno creati percorsi aerei sugli alberi esistenti, che permetteranno, attraverso l’utilizzo di apposite imbragature, di superare dislivelli e varie difficoltà; un parco a tema giurassico con una ricca esposizione di modelli tra i più famosi dinosauri a grandezza naturale. Si tratta di opportunità che vogliamo concretizzare per dare al nostro Comune la possibilità di valorizzare il patrimonio ambientale, implementando il valore naturalistico e culturale dell’area, dando l’opportunità alle scuole di far svolgere ai bambini attività formativa e ludica al tempo stesso, con prospettiva di ricaduta sull’economia, grazie all' affidamento della gestione ad una cooperativa di giovani disoccupati, nonche sul turismo, con un’offerta originale ed accattivante”.

“Jurassic Samnium è un’altra opera che quest’Amministrazione si accinge a realizzare. Quest’Amministrazione - dichiara il Sindaco di Calvi, Avv. Armndo Rocco - mentre da un lato tende a conservare e valorizzare il patrimonio esistente, nella consapevolezza che esso rappresenti la storia e la tradizione di un popolo, di una comunità, di un territorio, dall’altro lato tende a promuovere opere innovative, opere che siano attrattive non solo per la propria comunità ma anche per i comuni limitrofi e per l’intera Regione Campania. La ricchezza di una comunità può essere sintetizzata in questa due parole "tradizione e innovazione". Infatti, mentre stiamo conservando e valorizzando i beni architettonici comunali mediante attività di restauro e conservazione degli stessi, dall’altra parte abbiamo dato avvio ad una politica di sviluppo del territorio mediante opere innovative non esistenti nei Comuni limitrofi. È un' ulteriore opportunità che abbiamo concretizzato per dare alle comunità del Medio Calore la possibilità di valorizzare patrimonio ambientale, enogastronomico, culturale e commerciale. E’ un tassello che arricchisce l’offerta turistica della città e implementa il valore naturalistico dell’area. Il Parco Avventura Jurassic Samnium è un’opera ambiziosa, rivolta a bambini, ragazzi, adulti e famiglie, che ci permetterà di valorizzare un' area di Calvi molto verdeggiante, un bosco naturale che per le sue caratteristiche e la sua posizione renderà il parco molto suggestivo. Un’opera che ci permetterà di promuovere e valorizzare il nostro territorio ed in particolare lo splendido paradiso a pochi passi dal centro di Calvi. Sarà luogo di relax e divertimento, ma anche opportunità di lavoro, di sviluppo economico, di promozione e valorizzazione del nostro territorio”.