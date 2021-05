Giro d'Italia. Di Maria: «Straordinaria promozione territorio» Il presidente della Provincia: «Bene anche le strade, ripristinate da noi»

Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha definito l’arrivo della 8a tappa del Giro d’Italia a Guardia Sanframondi “una bella giornata di sport” ed una “straordinaria occasione di promozione del territorio sannita”. Di Maria, che ha partecipato alle cerimonie protocollari di premiazione di fine anno, ha voluto complimentarsi con la Rai e con i suoi telecronisti per aver evidenziato nel corso della trasmissione in diretta le attrattive naturalistiche, paesaggistiche, paleontologiche, termali, architettoniche, storiche e vitivinicole di tutta la bellissima area attraversata dalla Carovana Rosa. Di Maria ha anche voluto esprimere la soddisfazione per la ottima resa dei lavori di ripristino dell’asfalto, ordinati dalla Provincia, dei 50 chilometri di strade provinciali percorse dai “girini”.