Asl, Vaccinazioni: ora tocca a Puglianello e Pietrelcina Volpe: "Nei prossimi giorni avvieremo altre iniziative in altri comuni che si sono proposti"

"Dopo il risultato positivo di sabato scorso dell’open day del centro vaccinale Pepicelli, domani sarà la volta di Puglianello e mercoledì di Pietrelcina". A confermalo l'Asl di Benevento che in una nota evidenzia: "Grazie alla tenacia del direttore generale, Gennaro Volpe, e alla assoluta disponibilità dei sindaci Rubano e Masone, i cittadini over 50 della provincia potranno sottoporsi alla vaccinazione anti covid. Le location individuate, Villa Marchitto per Puglianello e il Palavetro per Pietrelcina, adatte alla circostanza, anche per la posizione geografica facilmente raggiungibile dai residenti nei comuni limitrofi, non hanno lasciato dubbi al Dg dell’Asl che ha subito messo in moto la macchina organizzativa".

Dalle ore 9, presso i siti individuati dai due comuni, saranno vaccinate le persone di età compresa tra 60 e 80 anni; dalle 12,30 si procederà con gli over 50. “Appena riusciremo a completare le vaccinazioni per la fascia degli over 50, sia a Puglianello che a Pietrelcina, avvieremo anche le somministrazioni agli over 40 - dichiara Volpe - Stiamo lavorando per immunizzare più persone possibili. Nei prossimi giorni avvieremo altre iniziative in altri comuni che si sono proposti con la fattiva volontà di favorire l'accesso ai vaccini per i propri concittadini; per questo ai sindaci della provincia va il mio ringraziamento - conclude il dg - insieme ai nostri operatori, alle forze dell’ordine e a tutti i volontari che ci stanno concretamente supportando e che stanno contribuendo a raggiungere il risultato agognato di Sannio libero dal Covid".