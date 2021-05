Il focus sulle vasculopatie per la prevenzione “Il Rotary Club di Benevento opera per la tua salute”, dialogo con i dottori Coletta e Palmieri

“Il Rotary opera per la tua salute”, il nuovo progetto promosso dal Club di Benevento, quest’anno presieduto dal notaio Ambrogio Romano, che sostituisce temporaneamente “Le Domeniche della Salute”, ha in programma per domenica 23 maggio 2021 alle 11 un appuntamento su “Le vasculopatie: dal mal di cuore alla malattie delle vetrine” con il chirurgo vascolare Silvio Coletta e il cardiologo Giuseppe Palmieri, su piattaforma zoom.

Il dottorre Silvio Coletta, attualmente aiuto di Chirurgia vascolare presso la nuova clinica Santa Rita di Benevento, e il cardiologo Giuseppe Palmieri, dirigente medico di primo livello di Cardiologia all’ospedale Cardarelli di Campobasso, illustreranno le patologie caratterizzate dalla comparsa di alterazioni di tipo occlusivo – trombotico a livello linfatico o venoso.

"La prevenzione – spiegano gli specialisti Coletta e Palmieri – per questo tipo di patologie, sia cardiovascolari del distretto coronarico che nei distretti periferici è essenziale. E’ necessario non sottovalutare mai nessun sintomo, anche i crampi muscolari che possono verificarsi durante una passeggiata. Fuori del cuore, il sangue distribuisce l’ossigeno e le sostanze nutritive al resto dell’organismo attraverso le arterie del cosiddetto sistema vascolare periferico. Le arterie periferiche, però, in alcuni casi, si possono ostruire e rallentare il flusso del sangue in alcune zone d’importanza vitale. Una diagnosi precoce – sottolineano gli specialisti Coletta e Palmieri – è sempre la miglior cura per tutti".

Il presidente del Rotary Club di Benevento, Ambrogio Romano, esprime il suo ringraziamento ai professionisti impegnati nel dialogo scientifico con i pazienti. Confronti che, in questo momento difficile, possono conferire opportunità e tranquillità. Il progetto “Il Rotary opera per la tua salute”, è condiviso anche dai giovani del Rotaract e dell’Interact Club di Benevento. Di seguito le modalità di contatti: per ricevere credenziali zoom inviare un messaggio a rotary.benevento@virgilio.it o su 349 / 6834680 – link facebook https: //www.facebook.com/pg/rotaybenevento/