Errico: da domenica un nuovo collegamento Alta Velocità "Nuovo collegamento importante per il turismo nel Sannio"

“Lombardia, Campania e Puglia si accingono ad avere un nuovo collegamento alta velocità". Ad annunciarlo Fernando Errico, Delegato del Presidente De Luca per la Napoli - Bari evidenziando che "da domenica 13 giugno sarà possibile viaggiare tra Milano e Lecce (via Roma - Caserta) in poco più di 10 ore con il Frecciarossa 8309, partendo da Milano alle 6.10 per arrivare a Lecce alle 16.15, con fermate intermedie a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna C.le, Firenze S.M.N., Roma Tiburtina, Roma Termini, Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Bari C.le e Brindisi. Il corrispondente 8318 partirà da Lecce alle 12.40 per attestarsi a Milano C.le alle 22.50, con le stesse fermate intermedie. Il servizio verrà effettuato con Frecciarossa 1000, che farà quindi il suo debutto commerciale tra Roma, Benevento e Lecce, una relazione che non aveva mai servito in precedenza".

Un nuovo collegamento che si spera possa contribuire alla ripartenza del settore turistico: "Anche grazie a questo nuovo collegamento - commenta Errico - mi auguro che la Campania e il nostro Sannio possano essere meta di tanti turisti in modo da far girare l'economia in un momento che il comparto turistico e della ristorazione è in sofferenza. Bene dunque l’attivazione di questo nuovo collegamento che, che insieme ad altre aziende, darà una forte spinta anche al turismo interno”.