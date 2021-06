Villa dei Papi, l'apertura slitta a lunedì L'annuncio di Mastella: possibili piogge, nuova data. Oggi c'è lo Strega

Slitta l'apertura dei giardini di Villa dei papi. Ad annunciarlo il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che spiega: "in previsione di possibili piogge, l’apertura della Villa dei Papi, inizialmente prevista per domani, avverrà lunedì alle ore 18. Oggi, invece, avremo, al Teatro Romano, per la prima volta, il Premio Strega che sceglierà, durante la manifestazione, i 5 finalisti, da cui uscirà il vincitore. Tutto ciò, è un orgoglio per Benevento".

E cresce dunque l'attesa per l'inaugurazione al pubblico del parco verde di Pacevecchia, che correda l'affasciante villa storica.