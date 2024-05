Il Giro d'Italia arriva a Cusano Mutri: la tappa è di Paret-Peintre Le parole del ciclista francese: "Non riesco a descrivere quello che provo ora. È incredibile"

Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) ha vinto la decima tappa del Giro d'Italia 107, la Pompei-Cusano Mutri (Bocca della Selva) di 142 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Romain Bardet (Team DSM-Firmenich PostNL) e Jan Tratnik (Team Visma | Lease a Bike).

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) rimane in Maglia Rosa di leader della classifica generale.

ORDINE D'ARRIVO

1 - Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) - 142 km in 3h43'50", media di 38.064 km/h

2 - Romain Bardet (Team DSM-Firmenich PostNL) a 29"

3 - Jan Tratnik (Team Visma | Lease a Bike) a 1'01"

CLASSIFICA GENERALE

1 - Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

2 - Daniel Felipe Martinez (Bora - Hansgrohe) a 2'40"

3 - Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a 2'58"

LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate e realizzate da CASTELLI.

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel - Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ITA Italian Trade Agency - Jonathan Milan (Lidl-Trek)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, nati dopo il 01/01/1999, sponsorizzata da Eataly - Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike)

Il vincitore di tappa Valentin Paret-Peintre, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "“Ad essere sincero, non riesco a descrivere quello che provo ora. È incredibile. Ero in fuga per ottenere un buon risultato e invece sono qui a festeggiare. Sono cresciuto guardando Romain Bardet lottare per il podio al Tour de France. Mi ha fatto sognare di diventare un ciclista professionista. Batterlo oggi è incredibile. Dopo aver visto il profilo della corsa, sapevo di dover attaccare negli ultimi 4 km, perché era la parte più difficile, e così ho fatto. Vincere un anno dopo mio fratello è qualcosa di speciale, stasera festeggeremo insieme".